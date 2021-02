MasterChef Italia, sfide accessisime e successo di ascolti su Sky e NOW TV (Di venerdì 12 febbraio 2021) La prova “a staffetta” e la cucinata per i critici gastronomici sono da sempre due degli scogli più temuti dagli aspiranti chef di MasterChef Italia: trovarle nella stessa serata non poteva che creare scompiglio in una Masterclass piena di cuochi determinati che, a... Leggi su digital-news (Di venerdì 12 febbraio 2021) La prova “a staffetta” e la cucinata per i critici gastronomici sono da sempre due degli scogli più temuti dagli aspiranti chef di: trovarle nella stessa serata non poteva che creare scompiglio in una Masterclass piena di cuochi determinati che, a...

__slimshadybae : RT @_claarissa: Che discorso bellissimo Maxwell, una delle persone migliori della storia di Masterchef Italia ??? #MasterChefIt - hendra_milanuno : RT @SkyTG24: MasterChef Italia, 1 milione 120 mila spettatori per la puntata con Jeremy Chan - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: MasterChef Italia, 1 milione 120 mila spettatori per la puntata con Jeremy Chan - SkyTG24 : MasterChef Italia, 1 milione 120 mila spettatori per la puntata con Jeremy Chan - Italia_Notizie : Antonio e Monir funzionano ai fornelli. E si danno appuntamento in discoteca -