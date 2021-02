Isola dei famosi 2021: il cast ufficiale dei naufraghi, i rifiuti e novità (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ecco i nomi ufficiali dei partecipanti dell’edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi: novità E’ quasi tutto pronto per l’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi. Come anticipato da Giornalettismo, sono giunti i nomi ufficiali dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras. In attesa di conferme ci saranno Amedeo Goria e Giovanni Ciacci. A questi nomi si aggiungeranno, quelli di Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Vera Gemma (ex partecipante di Pechino Express), l’ex calciatore Paul Gascoigne, il modello indiano dagli occhi di ghiaccio Akash Kumar, l’ex pugile Clemente Russo, Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 5), il cromatologo Ubaldo Lanzo (conosciuto nelle trasmissioni di Chiambretti), la comica Valentina Persia e ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ecco i nomi ufficiali dei partecipanti dell’edizione de L’dei, condotta da Ilary Blasi:E’ quasi tutto pronto per l’dei, condotta da Ilary Blasi. Come anticipato da Giornalettismo, sono giunti i nomi ufficiali dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras. In attesa di conferme ci saranno Amedeo Goria e Giovanni Ciacci. A questi nomi si aggiungeranno, quelli di Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Vera Gemma (ex partecipante di Pechino Express), l’ex calciatore Paul Gascoigne, il modello indiano dagli occhi di ghiaccio Akash Kumar, l’ex pugile Clemente Russo, Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 5), il cromatologo Ubaldo Lanzo (conosciuto nelle trasmissioni di Chiambretti), la comica Valentina Persia e ...

