Coronavirus | in Lombardia balzo dei nuovi positivi | +2 434 ieri +1 849 I decessi sono 54

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il bollettino dell’11 febbraio REGIONE, il bollettino dell’11 febbraio 2021Nelle ultime 24 ore insi contano 2.434al(+585 rispetto a) e 54 morti (+15). I ricoverati3.918, di cui 368 in terapia intensiva (erano 371) e 3.550 in area non critica (-14). Iingressi nei reparti di rianimazione13, in lieve calo rispetto agli 11 di mercoledì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 556.288, quello delle vittime arriva a 27.652. Il bollettino dell’11 febbraio registra un tasso dità del 5,8% (era al 5%), con un totale di 41.935 tamponi ...

ROMA " Sono 15.146 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 12.956) a fronte di 292.533 tamponi effettuati, determinando un tasso di ... La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (2.434),... Sono 15.146 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute.