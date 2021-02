Prestiti personali: sempre meno richieste nel 2020, come sarà il 2021? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) sempre meno italiani chiedono un prestito personale, questa è la realtà che si evince esaminando il periodo della pandemia da coronavirus. Dall’analisi fatta sull’anno appena terminato è risultato che, rispetto al 2019, le richieste di Prestiti personali sono diminuite di circa il 24%. Stiamo parlando di un periodo particolare, durante il quale molte persone si L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021)italiani chiedono un prestito personale, questa è la realtà che si evince esaminando il periodo della pandemia da coronavirus. Dall’analisi fatta sull’anno appena terminato è risultato che, rispetto al 2019, ledisono diminuite di circa il 24%. Stiamo parlando di un periodo particolare, durante il quale molte persone si L'articolo NewNotizie.it.

Dall'analisi fatta sull'anno appena terminato è risultato che, rispetto al 2019, le richieste di prestiti personali sono diminuite di circa il 24%. Stiamo parlando di un periodo particolare, durante ...

Si tratta, in primo luogo, di una presunta condotta ingannevole, legata sia ai prestiti personali sia alle polizze RCAuto, in quanto le informazioni fornite al consumatore non indicherebbero - o lo ...

Sempre meno italiani chiedono un prestito personale, questa è la realtà che si evince esaminando il periodo della pandemia da coronavirus. Dall’analisi fatta sull’anno appena terminato è risultato che ...

Condotta ingannevole su prestiti personali e polizze RCAuto, ma anche un occhio di riguardo verso i prodotti di prodotti di Prima Assicurazioni: l'AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di Facil ...

