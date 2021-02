Napoli | infortunio Manolas | distorsione alla caviglia | fuori tre settimane

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Kostasha riportato ladi secondo gradodestra. Resteràalmeno tre. I dettagli Ilha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di Kostas, uscito pernel corso della sfida con il Genoa. Il difensore ha riportato unadi secondo grado delladestra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. COMUNICATO – «Kostassi è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, hanno evidenziato unadi secondo grado delladestra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni ...

cn1926it : UFFICIALE – #Manolas, distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti: sarà rivalutato fra tre settimane - FSabathier : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Tegola Napoli: è più serio del previsto l’infortunio di Manolas, almeno tre settimane di stop - RidTheRock : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Tegola Napoli: è più serio del previsto l’infortunio di Manolas, almeno tre settimane di stop - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Tegola Napoli: è più serio del previsto l’infortunio di Manolas, almeno tre settimane di stop - alebige : @Napoli_Report @CiroTroise Manolas è un pacco. Salta 1/2 delle partite per infortunio, ogni anno. 36 milioni spreca… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio

Kostas Manolas ha riportato la distorsione di secondo grado alla caviglia destra. Resterà fuori almeno tre settimane. I dettagliNelle prossime gare 'Ringhio' dovrà reinventare la difesa del: si è fermato, infatti, anche Manolas che ha rimediato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra con interessamento ..."Kostas Manolas è stato sostituito nel match di Marassi contro il Genoa per un trauma contusivo alla caviglia destra" ...Brutta tegola per il Napoli che perderà Kostas Manolas per le prossime tre settimane dopo l'infortunio accusato Genova. Il comunicato del club azzurro recita: ...