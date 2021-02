Massimo Popolizio | “Mi ha cambiato la vita” | il ricordo di un incontro eccezionale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “Mi hala”: ildi unper, attore poliedrico e dall’immenso talento interpretativo. Cos’ha raccontato. “Mi hala”, ildi unper(fonte getty)nasce nel 1961 e inizia la sua carriera in teatro a soli diciannove anni. “A quell’età m’ero già reso indipendente dai miei, da un papà pugliese che lavorava per la Mira Lanza, la sede attuale del teatro India dove poi ho recitato, una mamma genovese e altri tre fratelli” ha raccontato lo scorso anno, sulle pagine di “La Repubblica”. Carriera ...

LucaCiciriello : RT @mentinfuga: A lezione di #Teatro da Massimo Popolizio - preferiscoLis : Un anno fa ero a Milano e andavo a vedere Un nemico del popolo con Massimo Popolizio al Piccolo............ - EsmeraldaMori1 : RT @mentinfuga: A lezione di #Teatro da Massimo Popolizio - mentinfuga : A lezione di #Teatro da Massimo Popolizio -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Popolizio

Altranotizia

... 2014, durata: 102 Min) Un film di Aldo, Giovanni, Giacomo e Morgan Bertacca con Aldo, Giovanni, Giacomo, Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D'Amario,, Rosalia Porcaro e ...Ma ancora Luca Ronconi, Lluis Pascual o attori come Renato Carpentieri,, Betta Pozzi, Toni Servillo, Pierfrancesco Favino e tanti, tantissimi altri. E le sto parlando solo della ...A Potenza, in piazza Mario Pagano, le luci natalizie sono ancora accese per ospitare a fine febbraio le riprese del film di Simone Aleandri.Luminarie natalizie in piazza Mario Pagano fino alla seconda metà di febbraio. Non si tratta di una trovata per allungare lo spirito festivo: il centro storico ospiterà le riprese del nuovo film di Si ...