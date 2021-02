Feltri non si scusa per la battuta alla Palombelli: “Era uno scherzo. Se avessi detto Stalin, invece …” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Come molti di voi sapranno, Vittorio Feltri era ospite da Barbara Palombelli nel salotto di Stasera Italia e ha dato alla conduttrice una risposta spiazzante in merito a chi, secondo lui, dovrebbe essere capo del governo: “Hitler”, ha replicato il direttore di Libero per poi sghignazzare. Ovviamente, nessuno ha accolto la boutade ma anzi, si sono scatenate furiose polemiche. Ora il giornalista replica. Feltri: “Palombelli fatto domanda cretina” Pochi minuti fa, Feltri ha scritto su Twitter ciò che pensa delle polemiche scaturite dalla sua risposta alla Palombelli, rivendicandone l’assurdità per via – a suo parere – dell’altrettanto insensata domanda della conduttrice: “Alcune sere fa ero ospite del programma di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Come molti di voi sapranno, Vittorioera ospite da Barbaranel salotto di Stasera Italia e ha datoconduttrice una risposta spiazzante in merito a chi, secondo lui, dovrebbe essere capo del governo: “Hitler”, ha replicato il direttore di Libero per poi sghignazzare. Ovviamente, nessuno ha accolto la boutade ma anzi, si sono scatenate furiose polemiche. Ora il giornalista replica.: “fatto domanda cretina” Pochi minuti fa,ha scritto su Twitter ciò che pensa delle polemiche scaturite dsua risposta, rivendicandone l’assurdità per via – a suo parere – dell’altrettanto insensata domanda della conduttrice: “Alcune sere fa ero ospite del programma di ...

disinformatico : Lo scivolone non è di Feltri, ma di chi lo invita in televisione sapendo che dirà cose che susciteranno scandalo e… - StefanoFeltri : Questo libro l'ho scritto nei mesi scorsi, ma spiega cosa si rischia a sprecare la parentesi del #GovernoDraghi I… - kospeti : RT @StefanoFeltri: Questo libro l'ho scritto nei mesi scorsi, ma spiega cosa si rischia a sprecare la parentesi del #GovernoDraghi I popu… - eluu_eei : RT @FreakManVirtue: Ogni volta che NON compri Libero, stai togliendo a Renato 'Betulla' Farina e a Vittorio Feltri i soldi per pagarsi le m… - TSankara8 : Ricordate #Feltri che #Stalin italian@ nei campi di concentramento non ne ha deportat@... -