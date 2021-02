Elton John contro Boris Johnson: 'Bisogna rinegoziare l'accordo sulla Brexit per i musicisti' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alta tensione tra i musicisti britannici e il governo di Boris Johnson . Elton John ha detto che il governo 'ha sbagliato' non riuscendo a raggiungere un accordo con l'UE per consentire i tout senza ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alta tensione tra ibritannici e il governo dison .ha detto che il governo 'ha sbagliato' non riuscendo a raggiungere uncon l'UE per consentire i tout senza ...

Alta tensione tra i musicisti britannici e il governo di Boris Johnson . Elton John ha detto che il governo 'ha sbagliato' non riuscendo a raggiungere un accordo con l'UE per consentire i tout senza visto da parte di musicisti britannici e ha esortato i ministri a ...

Montserrat: l'isola caraibica che cerca smartwaker

Tra queste una che era lo studio di registrazione di George Martin, produttore dei Beatles, dove hanno registrato, tra gli altri, i Police, Elton John, i Duran Duran e anche i Pooh. Montserrat è l'...

Steven Wilson: "Nell'era delle playlist io credo ancora nella magia degli album"

Il musicista inglese, custode della tradizione progressive, pubblica il nuovo album "The future bites" dove affronta temi di stretta ...

