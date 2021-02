Covid, in Brasile oltre 1200 morti in 24 ore: sciopero dei docenti contro riapertura scuole. In Grecia coprifuoco dalle 18 in alcune aree (Di sabato 6 febbraio 2021) Mentre in Italia 18 regioni da lunedì saranno in zona gialla, alcune aree del mondo continuano a preoccupare per l’andamento della pandemia da coronavirus. È il caso del Brasile che nella sola giornata di venerdì ha registrato oltre 50mila nuovi casi, con 1244 morti. La situazione è critica, tanto che gli insegnanti dello Stato di San Paolo hanno proclamato uno sciopero per protestare contro la riapertura delle scuole, considerata ancora troppo rischiosa. Anche in Grecia, intanto, si stanno prendendo ulteriori precauzioni: davanti agli ultimi numeri (1194 nuovi positivi e 19 decessi), le autorità hanno deciso di inasprire le misure per le cosiddette “zone rosse” dell’Attica (la regione di Atene), di Salonicco e della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Mentre in Italia 18 regioni da lunedì saranno in zona gialla,del mondo continuano a preoccupare per l’andamento della pandemia da coronavirus. È il caso delche nella sola giornata di venerdì ha registrato50mila nuovi casi, con 1244. La situazione è critica, tanto che gli insegnanti dello Stato di San Paolo hanno proclamato unoper protestareladelle, considerata ancora troppo rischiosa. Anche in, intanto, si stanno prendendo ulteriori precauzioni: davanti agli ultimi numeri (1194 nuovi positivi e 19 decessi), le autorità hanno deciso di inasprire le misure per le cosiddette “zone rosse” dell’Attica (la regione di Atene), di Salonicco e della ...

