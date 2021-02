Il Cantante Mascherato, puntata 5 febbraio: svelata identità del Baby Alieno (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è appena conclusa la seconda puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda venerdì 5 febbraio 2021. In questa nuova diretta sono state svelate le identità di due maschere. Ad inizio puntata, infatti, è andata in scena la sfida finale della messa in onda scorsa tra la pecorella e il Baby Alieno. Il pubblico votante da casa ha deciso che a svelare la sua identità doveva essere la maschera della Pecorella. Alessandra Mussolini si nascondeva dietro la maschera delle Pecorella. Il Cantante Mascherato: Chi c’è dietro la maschera del Baby Alieno? Ecco la sua nuova identità Dopo una puntata decisamente più tranquilla rispetto a quella ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è appena conclusa la secondade Ilandata in onda venerdì 52021. In questa nuova diretta sono state svelate ledi due maschere. Ad inizio, infatti, è andata in scena la sfida finale della messa in onda scorsa tra la pecorella e il. Il pubblico votante da casa ha deciso che a svelare la suadoveva essere la maschera della Pecorella. Alessandra Mussolini si nascondeva dietro la maschera delle Pecorella. Il: Chi c’è dietro la maschera del? Ecco la sua nuovaDopo unadecisamente più tranquilla rispetto a quella ...

Notiziedi_it : Il Cantante Mascherato 2021, chi si nascondeva sotto la maschera di Pecorella? Ecco il Video - milly_carlucci : RT @IlCantanteRai1: ?? Giù la maschera (di nuovo) per BABYALIENO?? Ve l'aspettavate?! Qui il video completo dello svelamento ???? https://t.… - taluladoeshulah : Il cantante mascherato mi azzecca troppo, ho delle ipotesi che già so si riveleranno sbagliatissime ma ci credo fermamente! ?? - Maria_Intermite : RT @IlCantanteRai1: ?? Giù la maschera (di nuovo) per BABYALIENO?? Ve l'aspettavate?! Qui il video completo dello svelamento ???? https://t.… - Notiziedi_it : Il Cantante Mascherato 2021, Baby Alieno sconfitto da Tigre Azzurra: ecco chi si nascondeva sotto la maschera -