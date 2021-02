Etichette anti cancro su cibi e bevande: la prevenzione è essenziale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri, 4 febbraio, si è celebrata la Giornata Mondiale contro il cancro e, a sostegno delle diverse e importanti iniziative che si realizzano per far procedere la ricerca il più velocemente possibile, Bruxelles ha disposto un anche un piano di etichettatura nutrizionale obbligatoria. Servirà per indicare quali siano le bevande alcoliche e i cibi cancerogeni. L’obiettivo è incentivare la prevenzione e consentire ai consumatori di fare scelte informate. Leggi anche › Giornata Mondiale contro il cancro 2021: buone notizie, associazioni, nuove tecniche, video e podcast › La lanaterapia può aiutare i malati di cancro contro ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri, 4 febbraio, si è celebrata la Giornata Mondiale contro ile, a sostegno delle diverse e importiniziative che si realizzano per far procedere la ricerca il più velocemente possibile, Bruxelles ha disposto un anche un piano di etichettatura nutrizionale obbligatoria. Servirà per indicare quali siano lealcoliche e icancerogeni. L’obiettivo è incentivare lae consentire ai consumatori di fare scelte informate. Leggi anche › Giornata Mondiale contro il2021: buone notizie, associazioni, nuove tecniche, video e podcast › La lanaterapia può aiutare i malati dicontro ...

