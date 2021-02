DS4 | berlina suv o coupé? Tutte e tre le cose insieme | ma di lusso – FOTO

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Della necessità di consolidamento del brand DS si era già parlato qualche settimana fa, quando avevamo messo sotto la lente di ingrandimento i marchi che Stellantis dovrà gestire. Fra questi figura anche il marchio diparigino che, con ogni nuovo modello al debutto, giocherà una finale col proprio destino (stesso dicasi per Alfa Romeo, peraltro). E ora in campo scende la nuova DS4,(relativamente) compatta che strizza l’occhio alla formula del suv-dal piglio atletico. Lunga 4,4 metri, larga 1,83 e alta 1,47, la vettura poggia su generosi cerchi da 20” e sfrutta un’evoluzione della piattaforma costruttiva Emp2 (condivisa con buona parte dei modelli dell’ex gruppo PSA, ma in questo caso con il 70% di componenti nuove o esclusive), ed ha un bagagliaio da 430 litri di volume. La nuova evoluzione della piattaforma ...

Com'è la nuova DS 4? Il look della DS 4 è immediatamente riconoscibile, essendo un diretto erede di quanto già visto sulle sue sorelle. Abbiamo a che fare con una berlina due volumi dotata di... Il look ci porta direttamente nella dimensione DS, con proporzioni ben studiate ma importanti, lunga 4,40 metri e larga 1,83 metri, un'altezza contenuta di 1,47m e grandi ruote da 720 millimetri, con...