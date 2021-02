Goggia | da mercoledì la riabilitazione «Lavorerò per tornare in pista al meglio»

webecodibergamo : Sofia Goggia dimessa dall'ospedale: 'Nei prossimi due mesi penserò esclusivamente al recupero, non mi spaventano i… -

Ultime Notizie dalla rete : Goggia mercoledì

L'Eco di Bergamo

... fa ritorno a casa e dacomincerà un nuovo percorso, quello della rieducazione in vista del pieno recupero fisico. Sofiasaluta i Mondiali 'Provo un enorme dispiacere nel non correre ...... ed ex presidente del Coni, Gianni Petrucci, in merito alla scadenza diquando il Cio ... un presidente che ha gestito bene il Coni: avete visto i risultati straordinari die Bassino. ...