Crisi di governo, Paragone (Italexit): "Sembra il Grande Fratello, avvilente". Il video

Roma, 2 feb. (askanews) – "Siamo incartati in una bolla ipnotica di gestione del potere, è avvilente tutto quello che stiamo vedendo, tutti trascinati in una rissa da bar promossa da Renzi, in cui l ego di Renzi confligge con quello di Conte, ecc. Da fuori ci dicono che Sembra viviamo in una specie di Grande Fratello….. E mi spiace perché più il tempo passa e più verranno al pettine nodi incredibili, soldi, liquidità che manca, ristori che non arrivano, gli inganni sui vaccini, c è mancanza di trasparenza come dicevo in aula, non c è una legge che disciplina il piano vaccinale e questo è assurdo". Così il ...

