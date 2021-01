Omicidio Sacchi, nuovo arresto per Giovanni Princi: è evaso dai domiciliari. Deve scontare 4 anni e 4 mesi per droga (Di sabato 30 gennaio 2021) È stato arrestato per essere evaso dai domiciliari Giovanni Princi, l’ex compagno di scuola di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 con un colpo di pistola alla testa davanti al John Cabot pub in zona Appio, a Roma. Princi era stato condannato in rito abbreviato lo scorso 22 giugno a 4 anni e 4 mesi per violazione della legge sulla droga con l’accusa di aver tentato di comprare di 15 chili di marijuana. L’arresto è stato convalidato questa mattina e Princi è tornato ai domiciliari. L’allarme del braccialetto elettronico è scattato venerdì 29 gennaio intorno all’ora di pranzo. A intervenire sono stati i carabinieri della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) È stato arrestato per esseredai, l’ex compagno di scuola di Luca, il personal trainer ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 con un colpo di pistola alla testa davanti al John Cabot pub in zona Appio, a Roma.era stato condannato in rito abbreviato lo scorso 22 giugno a 4e 4per violazione della legge sullacon l’accusa di aver tentato di comprare di 15 chili di marijuana. L’è stato convalidato questa mattina eè tornato ai. L’allarme del braccialetto elettronico è scattato venerdì 29 gennaio intorno all’ora di pranzo. A intervenire sono stati i carabinieri della ...

