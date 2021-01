In zona gialla riaprono i musei (Di sabato 30 gennaio 2021) Da lunedì gran parte dell’Italia si tinge di giallo con un allentamento generale delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid. Tra le novità c’è anche la riapertura dei musei. A Roma il primo febbraio riaprono le porte ai visitatori i musei vaticani. Dopo 88 giorni di chiusura per l’emergenza Covid, sarà finalmente possibile tornare a visitare le Collezioni Vaticane tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Il campidoglio comunica che “a partire da lunedì 1 febbraio a Roma riaprono al pubblico, secondo le indicazioni sanitarie per il contenimento della pandemia, il Palazzo delle Esposizioni, MACRO e Mattatoio e i musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Da lunedì gran parte dell’Italia si tinge di giallo con un allentamento generale delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid. Tra le novità c’è anche la riapertura dei. A Roma il primo febbraiole porte ai visitatori ivaticani. Dopo 88 giorni di chiusura per l’emergenza Covid, sarà finalmente possibile tornare a visitare le Collezioni Vaticane tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Il campidoglio comunica che “a partire da lunedì 1 febbraio a Romaal pubblico, secondo le indicazioni sanitarie per il contenimento della pandemia, il Palazzo delle Esposizioni, MACRO e Mattatoio e iCapitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i ...

