Omicidio del boss Marino, chiesti due ergastoli per l'agguato di Terracina (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ergastolo per gli esecutori materiali dell'agguato, consumatosi il 23 agosto 2012 a Terracina, nei confronti del boss scissionista Gaetano Marino. E' quanto chiesto oggi dal procuratore della Dda di Roma nei confronti degli esecutori dell'Omicidio, Arcangelo Abbinante e Giuseppe Montanera, entrambi accusati di aver preso parte al raid. Un agguato che si ricollega agli scontri interni del gruppo degli Scissionisti di Scampia per il controllo delle piazze di spaccio a Napoli nord. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio del Bimbo caduto dalle scale in una scuola di Milano. Respinto il patteggiamento proposto dalla collaboratrice scolastica

Le indagini avrebbero accertato responsabilità gravi per le due maestre e per la collaboratrice scolastica chiamate rispondere del reato di omicidio colposo. La colpa " si legge negli atti della ...

L'ultima chiamata di Rosina a un'amica poi morta col Covid Blitz della Finanza al negozio degli Orazi

... c'è attesa tra gli inquirenti per la perizia del consulente Luca Russo che si è occupato degli accertamenti sui telefoni cellulari dei tre indagati per l'omicidio: la figlia di Rosina, Arianna Orazi,...

Germania, omicidio del politico Luebcke: neonazista condannato all’ergastolo Il Fatto Quotidiano Tassista assassinato a Cosenza, arrestato il presunto omicida

Ci sarebbe un movente passionale alla base dell'omicidio di Antonio Dodaro, assassinato la mattina del 7 gennaio 2020 mentre si trovava a bordo del suo taxi nella zona centrale di Cosenza. L'uomo fu a ...

Coppia scomparsa: il figlio in carcere. Ma i corpi non si trovano

L'uomo, personal trainer di 30 anni, si è costituito "spontaneamente" e ora si trova in carcere. La svolta nelle indagini è arrivata quasi un mese fa dopo la misteriosa scomparsa dei genitori del 30en ...

