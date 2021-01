LIVE – Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 82-76, Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’AX Armani Exchange Milano ospita lo Zenit San Pietroburgo nella 23° giornata della regular season di Eurolega 2020/2021. Sfida d’alta quota quella tra le due compagini che occupano rispettivamente il terzo ed il quinto posto della graduatoria, un solo successo a separarle anche se lo Zenit ha una gara in meno dei meneghini. Giovedì 28 gennaio alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Zenit SAN Pietroburgo 82-76 TERMINA IL MATCH! Milano batte Zenit San Pietroburgo per 82-76. A breve, ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’AX Armani Exchangeospita loSannella 23° giornata della regular season di. Sfida d’alta quota quella tra le due compagini che occupano rispettivamente il terzo ed il quinto posto della graduatoria, un solo successo a separarle anche se loha una gara in meno dei meneghini. Giovedì 28 gennaio alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LASAN82-76 TERMINA IL MATCH!batteSanper 82-76. A breve, ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 56-59 Eurolega basket in DIRETTA: +3 in favore dei russi prima dell’ultim… - SSportNetwork : #SuperSportThursday #Basket #EuroLeague Sesto successo consecutivo per l'#Olimpia, che stavolta rimonta e batte lo #Zenit 82-76! #live - PianetaBasketIT : L'Olimpia insegue lo Zenit e vince nel crunch time - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 35-44 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Zenit… - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi sono in difficoltà per buona parte nel match, ma restano lì ed il finale della coppia Micov-Punter stronca… -