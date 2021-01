Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)DEL 27 GENNAIOORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAIN APERTURA LA SP12A FORMELLESE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO ALL’ALTEZZA DI VICOLO FORMELLESE, SIAMO TRA PRATO LA CORTE E OLGIATA. INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, ABBIAMO CODE TRA SALARIA E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO ABBIAMO CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA-FIUMICINO. SONO ANCORA IN CORSO I LAVORI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, SI SONO FORMATE DUNQUE CODE A PARTIRE DA PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE EUR A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. RICORDIAMO CHE DA QUALCHE GIORNO E’ ATTIVO IL ...