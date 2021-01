Regno Unito, le scuole riapriranno l’8 marzo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La riapertura delle scuole nel Regno Unito è prevista per l'8 marzo. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson alla Camera dei Comuni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La riapertura dellenelè prevista per l'8. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson alla Camera dei Comuni. L'articolo .

