Tomb Raider 2 ottiene Misha Green come regista (Di martedì 26 gennaio 2021) La MGM ha trovato un nuovo regista per Tomb Raider 2. Il popolare franchise di videogiochi ha ricevuto originariamente un adattamento cinematografico con Angelina Jolie, ma Alicia Vikander ha aiutato a riavviare le avventure sul grande schermo di Lara Croft nel 2018. Diretto da Roar Uthaug, Tomb Raider è stato un successo moderato sottovalutato con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Orchestra Senzaspine a Ferrara e Bologna Serj Tankian e GOT: brani della serie Dora e la città perduta, da domani al cinema Morto Kenny Rogers a 81 anni Spider-Man 3 – Nuova tuta per Tom Holland Outside the Wire – Il nuovo film di Anthony Mackie Leggi su webmagazine24 (Di martedì 26 gennaio 2021) La MGM ha trovato un nuovoper2. Il popolare franchise di videogiochi ha ricevuto originariamente un adattamento cinematografico con Angelina Jolie, ma Alicia Vikander ha aiutato a riavviare le avventure sul grande schermo di Lara Croft nel 2018. Diretto da Roar Uthaug,è stato un successo moderato sottovalutato con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Orchestra Senzaspine a Ferrara e Bologna Serj Tankian e GOT: brani della serie Dora e la città perduta, da domani al cinema Morto Kenny Rogers a 81 anni Spider-Man 3 – Nuova tuta per Tom Holland Outside the Wire – Il nuovo film di Anthony Mackie

Think_movies : “Tomb Raider”: Misha Green scriverà e dirigerà il secondo capitolo - giulio_galli : RT @ParamountItalia: Lara Croft sta per tornare! #TombRaider #LaraCroft - ireman76 : RT @ParamountItalia: Lara Croft sta per tornare! #TombRaider #LaraCroft - ParamountItalia : Lara Croft sta per tornare! #TombRaider #LaraCroft - arcafab : Tomb Raider: il seguito sarà scritto e diretto da Misha Green -