Conte, dimissioni o voto al Senato? 48 ore per sciogliere i dubbi - Cancelleri (M5s): 'Tutti sacrificabili, anche Bonafede' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quarantotto ore per decidere il futuro del governo . Già oggi o al massimo entro domani Conte dovrà decidere se salire al Colle per formalizzare la crisi prima del voto al Senato sulla relazione del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quarantotto ore per decidere il futuro del governo . Già oggi o al massimo entro domanidovrà decidere se salire al Colle per formalizzare la crisi prima delalsulla relazione del ...

ricpuglisi : A D O R O: comincia a trapelare la notizia delle possibili dimissioni di Conte. Chissà chi l'ha fatta trapelare - Corriere : Crisi di governo, Conte non contempla (per ora) le dimissioni: è una strettoia, ma posso uscirne - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Minacce legali per nascondere… - songominollo : Nelle trattative per il Ter,#Conte va come un Tir:mette sul tavolo le dimissioni,in aggiunta a quello da passare so… - robymark1 : RT @ricpuglisi: E invece no: oggi vedrete come -dopo l'editoriale di Verderami uscito ieri notte sul @Corriere- i media vicini al governo C… -