Verona, i convocati di Juric per il Napoli

Sono 24 i convocati gialloblù per Hellas Verona-Napoli, gara valida per la 19^ giornata della Serie A 2020/21 in programma alle 15.00 al Bentegodi. Out per infortunio Ruegg (distorsione caviglia sinistra), Veloso, Favilli, Vieira, Benassi e il neo arrivato Sturaro. C'è Ceccherini ma dovrebbe comunque partire dalla panchina. Ecco la lista completa: Portieri: Silvestri, Pandur, Berardi.Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Cetin, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Amione.Centrocampisti: Barak, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Bessa, Tameze, Danzi.Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Kalinic, Colley.

