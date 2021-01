Ligue 1 | vincono PSG | Lilla e Lione Il Monaco batte il Marsiglia

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 25 gennaio 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, i risultati della ventunesima giornata Ventesima giornata aperta dal netto successo (4-0) del Paris Saint-Germain sul Montpellier. Nella prima sfida di sabato vittoria del Nizza in casa del Lens. Decide la rete di Atal. Nell’anticipo serale vittoria importante per ilin chiave Europa contro il. La domenica di1 si è aperta con il successo per 2-1 del Bordeaux sul Nantes. Nelle partite del pomeriggio vittorie di Metz e Reims contro ...