Sanchez ritrova l’Udinese | “Sempre bello tornare qua”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 23 gennaio 2021) Non dovrebbe partite tra i titolare nella sfida di questo pomeriggio alla Dacia Arena, ma molto probabilmente sarà chiamato in causa a partita incorso, qualora ce ne fosse bisogno. Per Alexis, quella di oggi pomeriggio sarà una sfida particolare, contro la sua Udinese, quella squadra che nel lontano 2008 lanciò l’esterno cileno nel mondo del calcio prima del suo trasferimento nel 2011 al Barcellona. Gli anni friulani furono indimenticabili per il ‘Niño Maravilla’ che coniugò numeri a prodezze uniche. Lo stessoha voluto ricordare la sua esperienza alsui social, pubblicando alcune foto di repertorio che lo ritraggono in compagnia del suo ex compagno di reparto Totò Di Natale: “E?nella mia prima casa qui in ...