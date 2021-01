Atalanta, Gasperini esulta: “Che soddisfazione giocare così a San Siro!” (Di sabato 23 gennaio 2021) L'Atalanta fa la partita perfetta ed espugna San Siro. Dura lezione al Milan, travolto a domicilio per 3-0. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dei bergamaschi: "Non avrei strozzato Ilicic per il gol sbagliato, si inventano tutto a bordocampo (ride ndr.). Penso che ha fatto una grande partita. Questa è una delle più belle prestazioni degli ultimi anni perché abbiamo segnato contro la prima in classifica. Noi siamo stati veramente bravi e superiori su tutto. E' una grandissima soddisfazione essere venuti a giocare così a San Siro. Devo dire che abbiamo svoltato da diverse settimane, dai cinque gol subiti dal Liverpool. Si impara sempre qualcosa. Abbiamo modificato il modo di giocare. Questo ci aiuta a migliorare in difesa. Vogliamo stare nel gruppo delle prime che ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) L'fa la partita perfetta ed espugna San Siro. Dura lezione al Milan, travolto a domicilio per 3-0. Il tecnico Gian Pieroanalizza la prestazione dei bergamaschi: "Non avrei strozzato Ilicic per il gol sbagliato, si inventano tutto a bordocampo (ride ndr.). Penso che ha fatto una grande partita. Questa è una delle più belle prestazioni degli ultimi anni perché abbiamo segnato contro la prima in classifica. Noi siamo stati veramente bravi e superiori su tutto. E' una grandissimaessere venuti aa San Siro. Devo dire che abbiamo svoltato da diverse settimane, dai cinque gol subiti dal Liverpool. Si impara sempre qualcosa. Abbiamo modificato il modo di. Questo ci aiuta a migliorare in difesa. Vogliamo stare nel gruppo delle prime che ...

