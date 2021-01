Vaccini, possibile ok ad AstraZeneca anche prima del 29 gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) potrebbe decidere di comunicare l’approvazione del vaccino AstraZeneca anche prima della data prevista del 29 gennaio. La discussione sul vaccino, secondo quanto... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) potrebbe decidere di comunicare l’approvazione del vaccinodella data prevista del 29. La discussione sul vaccino, secondo quanto...

Angelo Franzoso, Presidente Anap di Confartigianato Polesine lancia l'allarme sulla campagna vaccinale, chiedendo l'individuazione immediata di alternative al vaccino della multinazionale americana. " ...

Trento, soluzione fisiologica al posto del vaccino Covid per 12 persone

Le 47 persone coinvolte nella seduta vaccinale saranno sottoposte a test sierologico, per verificare chi ha avuto il vaccino e chi la soluzione di acqua e sale. Chi non ha avuto la dose di vaccino, sa ...

