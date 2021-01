Per Twitter i video pedopornografici non violano gli standard: un minorenne abusato fa causa al social (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen – Twitter citata in giudizio per essersi rifiutata di rimuovere immagini e video pornografici di un minore vittima di traffico sessuale. Gli amministratori della piattaforma, sempre così solerti nel censurare opinioni e profili non allineati con la scusa dell’«incitamento alla violenza», in questo caso non hanno trovato alcuna «violazione delle policy dell’azienda». Lo afferma il NYPost. Nella causa federale, presentata mercoledì dalla vittima (all’epoca 13 anni) e dalla madre nel distretto settentrionale della California, si accusa Twitter di avere monetizzato dei video che mostravano il minore durante alcuni atti sessuali: una forma di pedopornografia, quindi. L’adolescente – che ora ha 17 anni e vive in Florida – che chiameremo con lo pseudonimo generico di John Doe aveva tra i 13 ei 14 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen –citata in giudizio per essersi rifiutata di rimuovere immagini epornografici di un minore vittima di traffico sessuale. Gli amministratori della piattaforma, sempre così solerti nel censurare opinioni e profili non allineati con la scusa dell’«incitamento alla violenza», in questo caso non hanno trovato alcuna «violazione delle policy dell’azienda». Lo afferma il NYPost. Nellafederale, presentata mercoledì dalla vittima (all’epoca 13 anni) e dalla madre nel distretto settentrionale della California, si accusadi avere monetizzato deiche mostravano il minore durante alcuni atti sessuali: una forma di pedopornografia, quindi. L’adolescente – che ora ha 17 anni e vive in Florida – che chiameremo con lo pseudonimo generico di John Doe aveva tra i 13 ei 14 ...

