Milan, il punto di Brambati: “Mandzukic acquisto mirato, sono sicuro di una cosa” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Massimo Brambati, ex calciatore di Torino e Palermo, attuale procuratore sportivo, nel corso del format "Maracanà", ai microfoni di "TMW Radio", ha commentato le vicende di casa Milan, nel giorno della presentazione alla stampa del nuovo attaccante rossonero, Mario Mandzukic."Stanno facendo un grande lavoro. Mandzukic è stato sempre un ottimo giocatore, che non vuole stare mai fuori. Tanto che Allegri alla Juventus gli ha costruito un nuovo ruolo. Di sicuro in società hanno parlato con lui sul suo ruolo. Se sta bene fisicamente? Il tempo ce lo dirà, ma è un giocatore importantissimo. E il suo acquisto porterà i suoi frutti". Milan, Mandzukic si presenta: “sono pronto, il club si fidi di me. Scudetto possibile e sulla Juventus e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) Massimo, ex calciatore di Torino e Palermo, attuale procuratore sportivo, nel corso del format "Maracanà", ai microfoni di "TMW Radio", ha commentato le vicende di casa, nel giorno della presentazione alla stampa del nuovo attaccante rossonero, Mario."Stanno facendo un grande lavoro.è stato sempre un ottimo giocatore, che non vuole stare mai fuori. Tanto che Allegri alla Juventus gli ha costruito un nuovo ruolo. Diin società hanno parlato con lui sul suo ruolo. Se sta bene fisicamente? Il tempo ce lo dirà, ma è un giocatore importantissimo. E il suoporterà i suoi frutti".si presenta: “pronto, il club si fidi di me. Scudetto possibile e sulla Juventus e ...

