Grate stradali danneggiate e pedoni feriti | Borrelli | “Comune Caserta intervenga”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoconche ci finiscono dentro procurandosi lesioni. Accade anell’area della fiera settimanale di via Ruta a, frequentata da centinaia di persone il mercoledì e il sabato, giorni in cui si tiene la fiera. A denunciarlo il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio, che raccoglie il racconto di un giovane rimasto “vittima” di una di queste. “Mentre camminavo sono finito dentro la buca perché la grata non era messa in sicura. Mi sono fatto male alla mano e al ginocchio che si è gonfiato, dovrò fare una risonanza. Mi è stato detto che anche altre persone, come una signora, si sono fatte male li allo stesso ...