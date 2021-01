Coronavirus, balzo in avanti dei decessi: 603 (ieri 377). Aumentano ancora gli ingressi giornalieri in terapia intensiva (Di martedì 19 gennaio 2021) Il bollettino del 19 gennaio Sono 10.497 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute ha segnalato 603 nuove vittime, ieri erano invece 377. I dati riportati oggi arrivano a fronte di +254.070 tamponi effettuati, mentre ieri l’incremento dal giorno precedente era stato di +158.674. Il tasso di positività è al 4,1%, in calo rispetto al 5,6% di ieri (-1,5%). Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 176, per un totale di 2.487 persone ricoverate in unità intensive. Mentre i ricoveri ordinari sono scesi a 22.699, ieri erano 22.884. Le persone in isolamento domiciliare sono 510.338. ieri e ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) Il bollettino del 19 gennaio Sono 10.497 i nuovi contagi daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute ha segnalato 603 nuove vittime,erano invece 377. I dati riportati oggi arrivano a fronte di +254.070 tamponi effettuati, mentrel’incremento dal giorno precedente era stato di +158.674. Il tasso di positività è al 4,1%, in calo rispetto al 5,6% di(-1,5%). Gligiornalinsono 176, per un totale di 2.487 persone ricoverate in unità intensive. Mentre i ricoveri ordinari sono scesi a 22.699,erano 22.884. Le persone in isolamento domiciliare sono 510.338.e ...

Più di 20mila i test effettuati, con l'indice positivi-tamponi che scende ancora, al 3,5%. In Granda 110 contagi, altri quattro decessi (a 965) e numero dei guariti raddoppiati rispetto a ieri (185)

