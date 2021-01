Belotti alla Camera: “Imprese in ginocchio, riaprire subito in sicurezza gli impianti sciistici” (Di martedì 19 gennaio 2021) Si è tenuta martedì mattina l’audizione in Commissione Istruzione, Cultura, Sport della Camera sulla situazione degli impianti sciistici richiesta nei giorni scorsi dal gruppo della Lega alla presenza dei rappresentanti dei gestori delle piste, del Cai e dell’Uncem (Unione comunità montane). “La situazione degli impianti sciistici è drammatica – dichiara il deputato Daniele Belotti – e gli interventi degli operatori del settore hanno confermato la gravità del momento che sta vivendo tutta la montagna. Se non si riapriranno al più presto le piste si rischia la chiusura definitiva di centinaia di Imprese, perché, come è stato ribadito nel corso dell’audizione, nell’ultimo anno gli impianti di risalita sono rimasti aperti solo due mesi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 gennaio 2021) Si è tenuta martedì mattina l’audizione in Commissione Istruzione, Cultura, Sport dellasulla situazione deglirichiesta nei giorni scorsi dal gruppo della Legapresenza dei rappresentanti dei gestori delle piste, del Cai e dell’Uncem (Unione comunità montane). “La situazione degliè drammatica – dichiara il deputato Daniele– e gli interventi degli operatori del settore hanno confermato la gravità del momento che sta vivendo tutta la montagna. Se non si riapriranno al più presto le piste si rischia la chiusura definitiva di centinaia di, perché, come è stato ribadito nel corso dell’audizione, nell’ultimo anno glidi risalita sono rimasti aperti solo due mesi ...

Primo allenamento al Filadelfia per Davide Nicola. Belotti e compagni hanno dapprima svolto l’attivazione muscolare in palestra e poi eseguito lavori basati sulla forza. Successivamente, Nicola ha dir ...

Come giocherà il Torino con Davide Nicola in panchina: modulo e formazione

Il Torino ha cambiato allenatore e al posto di Marco Giampaolo in panchina dal prossimo turno siederà Davide Nicola. L'ex tecnico di Crotone e Genoa cercherà di condurre alla salvezza il club granata, ...

Primo allenamento al Filadelfia per Davide Nicola. Belotti e compagni hanno dapprima svolto l'attivazione muscolare in palestra e poi eseguito lavori basati sulla forza. Successivamente, Nicola ha dir ...

Il Torino ha cambiato allenatore e al posto di Marco Giampaolo in panchina dal prossimo turno siederà Davide Nicola. L'ex tecnico di Crotone e Genoa cercherà di condurre alla salvezza il club granata, ...