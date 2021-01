Governo: Conte, 'impressa spinta a digitalizzazione, oggi 16 mln italiani con Spid' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Quando si parla di digitalizzazione, mi permetto di dire che è un processo complesso, ma non sono vuote parole. La digitalizzazione la stiamo già realizzando, è chiaro che avremo una grande accelerazione con le risorse del Recovery Fund. Ma teniamo conto nel comprendere lo sforzo che stiamo facendo di questo: nel settembre 2019, quando si è insediato l'attuale Governo, Spid, il Servizio pubblico per l'identità digitale - e l'identità digitale è la base per una società digitale-, aveva l'adesione di quattro milioni di cittadini. oggi gli italiani che hanno in dotazione Spid sono 16.095.530. Quattro volte più di allora". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera nel corso della sua replica. "L'app Io, che è così ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Quando si parla di, mi permetto di dire che è un processo complesso, ma non sono vuote parole. Lala stiamo già realizzando, è chiaro che avremo una grande accelerazione con le risorse del Recovery Fund. Ma teniamo conto nel comprendere lo sforzo che stiamo facendo di questo: nel settembre 2019, quando si è insediato l'attuale, il Servizio pubblico per l'identità digitale - e l'identità digitale è la base per una società digitale-, aveva l'adesione di quattro milioni di cittadini.gliche hanno in dotazionesono 16.095.530. Quattro volte più di allora". Così il premier Giuseppe, in Aula alla Camera nel corso della sua replica. "L'app Io, che è così ...

