Cantù-Virtus Bologna oggi | orario | tv | programma | streaming Serie A basket

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) Lasarà impegnataalle 17.00 in un grande classico della pallacanestro italiana. Le V-Nere, infatti, saranno in scena sul parquet di. Questa sfida vede contrapposti due dei cinque sodalizi nostrani capaci di vincere l’Eurolega. Al netto della storia dei due team, però, i bolognesi sono chiaramente favoriti, poiché vantano una rosa certamente superiore. La, peraltro, è reduce da un ottimo momento di forma e nell’ultimo turno di Eurocup ha vinto nettamente contro un sodalizio di rango quale l’Olimpia Lubiana., al contrario, nell’ultimo periodo sta faticando particolarmente. Il match verrà trasmesso in diretta TV su Eurosport 2 e sarà visibile anche insulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi proporrà la ...