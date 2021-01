Gomorra: Totò Abbruzzese, l’attore arrestato per spaccio (Di sabato 16 gennaio 2021) Guai per uno dei protagonisti del film alle Case dei Puffi. (Facebook)Aveva fatto parte del cast di “Gomorra” di Matteo Garrone quando aveva solo 13 anni, nel 2008: adesso per lui scattano le manette. Succede a Salvatore Abbruzzese, noto come Totò, dal personaggio interpretato nel film che ebbe una grandissima accoglienza da parte di pubblico e critica. Oggi quell’attore ha 26 anni, essendo nato nel 1995, e nelle scorse ore è finito in manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori avrebbe spacciato all’interno delle cosiddette Case dei Puffi, a Napoli. —>>> Ti potrebbe interessare anche Salvatore Esposito, lutto per Genny Savastano di Gomorra: “Maledetto Covid” Perché è stato arrestato ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021) Guai per uno dei protagonisti del film alle Case dei Puffi. (Facebook)Aveva fatto parte del cast di “” di Matteo Garrone quando aveva solo 13 anni, nel 2008: adesso per lui scattano le manette. Succede a Salvatore, noto come, dal personaggio interpretato nel film che ebbe una grandissima accoglienza da parte di pubblico e critica. Oggi quelha 26 anni, essendo nato nel 1995, e nelle scorse ore è finito in manette con l’accusa didi sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori avrebbe spacciato all’interno delle cosiddette Case dei Puffi, a Napoli. —>>> Ti potrebbe interessare anche Salvatore Esposito, lutto per Genny Savastano di: “Maledetto Covid” Perché è stato...

news_mondo_h24 : Scampia, arrestato Salvatore Abruzzese: era il piccolo Totò in Gomorra - leggoit : Attore di Gomorra arrestato per spaccio: Totò preso mentre dava la droga ai clienti - NapoliToday : #Cronaca Recitò in Gomorra: arrestato per spaccio nelle Case di Puffi - tonybrown67219 : Gomorra, Salvatore Abruzzese arrestato a Scampia: interpretò il piccolo Totò nel film di Garrone - biancacle : RT @mattinodinapoli: Gomorra, Salvatore Abruzzese arrestato a Scampia: interpretò il piccolo Totò nel film di Garrone -