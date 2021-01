Lazio zona arancione, l’Rt supera l’1: ecco l’indice di trasmissione e la situazione in Italia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tra il nuovo Dpcm firmato da Conte e il colore delle Regioni c’è solo l’indice Rt Nazionale. Da domenica 17, infatti, una parte dell’Italia non sarà più in zona gialla. In base al monitoraggio attuale, l’indice Rt Nazionale è di 1,09. Il dato anticipa l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, prevista per oggi pomeriggio. “Questa settimana si mantiene un livello generale di rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile“, si scrivono l’Istituto superiore di sanità e i tecnici della Cabina di regia di ministero alla Salute. Il Lazio, in base al suo indice Rt pari all’1,07 (considerato alto) viene considerato zona arancione. Vediamo però in che situazione si trovano le restanti Regioni Italiane. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tra il nuovo Dpcm firmato da Conte e il colore delle Regioni c’è soloRt Nazionale. Da domenica 17, infatti, una parte dell’non sarà più ingialla. In base al monitoraggio attuale,Rt Nazionale è di 1,09. Il dato anticipa l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, prevista per oggi pomeriggio. “Questa settimana si mantiene un livello generale di rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile“, si scrivono l’Istituto superiore di sanità e i tecnici della Cabina di regia di ministero alla Salute. Il, in base al suo indice Rt pari all’1,07 (considerato alto) viene considerato. Vediamo però in chesi trovano le restanti Regionine. Leggi ...

