Indonesia | terremoto devastante di 6 3° causa morti e crolli VIDEO

Corriere : Indonesia, terremoto di magnitudo 6.3: tre le persone morte e una ventina i feriti - repubblica : Indonesia, terremoto di magnitudo 6,2. Tre morti e diversi feriti - MediasetTgcom24 : Terremoto in Indonesia: almeno 34 morti e centinaia di feriti sull'isola di Sulawesi #indonesia… - MoliPietro : Terremoto Indonesia – Scossa di Ml 6.3 com epicentro sull’Isola di Sulawesi: morti e feriti - GPiziarte : RT @HuffPostItalia: Indonesia, terremoto a Sulawesi: il bilancio è di almeno 34 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia terremoto

Drammatico il bilancio per il terremoto di magnitudo 6.2 in Indonesia : finora 35 morti e 600 feriti dei quali 200 gravi. La scossa ha avuto ...In Indonesia un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito stanotte, intorno all’1,28 ora locale, l’isola di Sulawesi. I morti sono almeno 35, 600 i feriti, dei quali 200 gravi, ma sono ancora molte le per ...