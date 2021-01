“Noi medici specializzandi ultimi per i vaccini, ma reclutati nei reparti più a rischio” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pare essere diventato obbligatorio farsi un selfie dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid e pubblicarlo sui propri profili Facebook o Instagram. Ma dietro una moda social, c’è l’obbligo morale di fare informazione, di mostrare per immagini fortemente reali la verità contro le paure e i dubbi alimentati da giudizi falsi e comunicare attraverso una foto la gioia e il privilegio di poter ricevere un vaccino che sta già facendo la storia della medicina e dell’umanità. Tra i più entusiasti, i giovani delle professioni sanitarie che, con grandi sorrisi dietro le mascherine, postano l’orgoglio di essere stati tra i primi ad essere vaccinati mostrando il cerotto post vaccinazione o il documento che certifica tutti vaccini ricevuti sin da piccoli: da quello per la pertosse e il morbillo all’ultimo contro il Covid. Giovani da poco medici e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pare essere diventato obbligatorio farsi un selfie dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid e pubblicarlo sui propri profili Facebook o Instagram. Ma dietro una moda social, c’è l’obbligo morale di fare informazione, di mostrare per immagini fortemente reali la verità contro le paure e i dubbi alimentati da giudizi falsi e comunicare attraverso una foto la gioia e il privilegio di poter ricevere un vaccino che sta già facendo la storia dellana e dell’umanità. Tra i più entusiasti, i giovani delle professioni sanitarie che, con grandi sorrisi dietro le mascherine, postano l’orgoglio di essere stati tra i primi ad essere vaccinati mostrando il cerotto post vaccinazione o il documento che certifica tuttiricevuti sin da piccoli: da quello per la pertosse e il morbillo all’ultimo contro il Covid. Giovani da pocoe ...

FrancescoBonif1 : Nel nuovo piano pandemico si legge che, con poche risorse, i medici dovrebbero scegliere chi curare. Ma perché tutt… - lucianonobili : I soldi del #Mes un pretesto? Le risorse per gli ospedali, i medici, i vaccini sono un pretesto? Capisco piegarsi a… - massimcoppola : DAI! L'Ordine dei medici: 'Ancora nessuno ci ha chiamato per partecipare alla campagna - dice il presidente, Filip… - Daniela9bb : RT @DocAngelucci: @borghi_claudio Onorevole non ci si metta pure lei. Già noi medici abbiamo un bel da fare, non faccia di tutta l’erba un… - Endina04966090 : @liliaragnar Noi siamo le principali cavie L’incognita del danno eventuale che potrebbe recare ai vaccinati forse p… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi medici Coronavirus, oltre gli ospedali: ”Noi medici delle Asl a rischio contagio” Affaritaliani.it Due medici di famiglia veneti su tre eseguono già i tamponi anti Covid

Il neopresidente dei dottori di famiglia, Scassola: «Il 98% dei medici di famiglia veneti ha fornito la disponibilità a eseguire i tamponi e il 66% ha già effettuato almeno un test. Finora ne sono sta ...

Pazienti positivi trasferiti dall'ospedale: ne restano 6. Due reparti restano chiusi, medici non infetti mandati in ferie forzate

URBINO - “Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur”. Insomma le citazioni latine non sono solo immortali, ma tuttora sono permeabili alle situazioni di criticità e ...

Il neopresidente dei dottori di famiglia, Scassola: «Il 98% dei medici di famiglia veneti ha fornito la disponibilità a eseguire i tamponi e il 66% ha già effettuato almeno un test. Finora ne sono sta ...URBINO - “Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur”. Insomma le citazioni latine non sono solo immortali, ma tuttora sono permeabili alle situazioni di criticità e ...