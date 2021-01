Covid, la maestra negazionista e no-mask torna in classe a Treviso. I genitori protestano e vanno a riprendere i figli da scuola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non usava dispositivi di protezione in classe e incitava gli alunni a togliere la mascherina e ad avvicinare i banchi. Per questo, dopo le proteste dei genitori, la maestra Sabrina Pattarello della scuola elementare Giovanni XXIII di Treviso aveva ricevuto sanzioni disciplinari ed era stata sospesa da scuola. Ma lunedì 11 gennaio è tornata in classe: la notizia è circolata velocemente sulle chat dei genitori, che si sono messi d’accordo e per protesta si sono presentati a scuola per portare via i figli prima dell’orario di uscita. Come riporta Il Gazzettino, la maestra era anche apparsa in un servizio di Piazza Pulita su La7, in cui si racconta la manifestazione dei negazionisti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non usava dispositivi di protezione ine incitava gli alunni a togliere la mascherina e ad avvicinare i banchi. Per questo, dopo le proteste dei, laSabrina Pattarello dellaelementare Giovanni XXIII diaveva ricevuto sanzioni disciplinari ed era stata sospesa da. Ma lunedì 11 gennaio èta in: la notizia è circolata velocemente sulle chat dei, che si sono messi d’accordo e per protesta si sono presentati aper portare via iprima dell’orario di uscita. Come riporta Il Gazzettino, laera anche apparsa in un servizio di Piazza Pulita su La7, in cui si racconta la manifestazione dei negazionisti del ...

