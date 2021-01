Vaccino Moderna immunizza per almeno un anno e funziona anche con le nuove varianti (Di martedì 12 gennaio 2021) È arrivato in Italia il primo carico di 47 mila dosi di vaccini anti covid della casa farmaceutica Moderna. Poco dopo le 2 di notte, è arrivato al Brennero il furgone partito dal Belgio con destinazione Roma. Fino al valico il mezzo è stato accompagnato da guardie giurate, la scorta è poi passata al settimo reggimento carabinieri di Laives. Il viaggio è proseguito lungo l’autostrada del Brennero verso sud, come era già avvenuto il 25 dicembre con la prima consegna dei vaccini Pfizer-Biontech. Nelle prossime ore sarà nella Capitale. Il Vaccino anti-Covid prodotto dalla società di biotecnologia Moderna dovrebbe proteggere dal coronavirus per almeno un anno: lo ha detto ieri agli investitori un alto funzionario della stessa società, secondo quanto riporta la Cnn.“La nostra aspettativa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) È arrivato in Italia il primo carico di 47 mila dosi di vaccini anti covid della casa farmaceutica. Poco dopo le 2 di notte, è arrivato al Brennero il furgone partito dal Belgio con destinazione Roma. Fino al valico il mezzo è stato accompagnato da guardie giurate, la scorta è poi passata al settimo reggimento carabinieri di Laives. Il viaggio è proseguito lungo l’autostrada del Brennero verso sud, come era già avvenuto il 25 dicembre con la prima consegna dei vaccini Pfizer-Biontech. Nelle prossime ore sarà nella Capitale. Ilanti-Covid prodotto dalla società di biotecnologiadovrebbe proteggere dal coronavirus perun: lo ha detto ieri agli investitori un altorio della stessa società, secondo quanto riporta la Cnn.“La nostra aspettativa ...

