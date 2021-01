Crisi di governo, Conte dà l’ultimatum a Renzi. E lui: «Posso fare opposizione» L’amarezza del Colle, paletti sui responsabili (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In Consiglio dei ministri approvato il Recovery plan. Ma ora c’è il probabile addio delle ministre di Italia viva. Bettini evoca i responsabili. L’ex premier: andate con Mastella? Leggi su corriere (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In Consiglio dei ministri approvato il Recovery plan. Ma ora c’è il probabile addio delle ministre di Italia viva. Bettini evoca i. L’ex premier: andate con Mastella?

Limano qualcosa gli indici della Borsa di Milano (Ftse Mib -0,33% a 22.646 punti e All Share -0,38% a 24.675) condizionati anche dal timore di una crisi di governo. Perdono colpi i titoli tecnologici ...

Notte decisiva per la tenuta del Governo di Giuseppe Conte. Mentre è in corso il Cdm sull’approvazione del Recovery Plan da 222 miliardi, Matteo Renzi annuncia che le sue Ministre sono pronte a dare l ...

