Calciomercato Liverpool, idea Maksimovic: a Klopp piace il centrale del Napoli per rinforzare la difesa dei Reds (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nikola Maksimovic è il nome finito sul taccuino di Jürgen Klopp.Lipsia, Nagelsmann elogia Guardiola: “Ha cambiato il calcio, nessuno come lui. Klopp o Ragnick? Ecco a chi mi ispiro”Numerose e pesanti le assenze con cui sta facendo i conti l'allenatore del Liverpool. I Reds restano aggrappati alla corsa per il titolo ma non stanno mancando le difficoltà per una squadra che faceva dell'infortunato Virgil Van Dijk un vero e proprio punto di forza. Il difensore olandese manca all'appello da ottobre quando si è provocato una rottura del legamento crociato, dopo essersi scontrato duramente con il portiere Jordan Pickford nei primissimi minuti del derby giocato contro l'Everton.Liverpool, Van Dijk ‘il guerriero’, le forti parole dopo l’infortunio: “Tornerò più forte che mai”caption ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nikolaè il nome finito sul taccuino di Jürgen.Lipsia, Nagelsmann elogia Guardiola: “Ha cambiato il calcio, nessuno come lui.o Ragnick? Ecco a chi mi ispiro”Numerose e pesanti le assenze con cui sta facendo i conti l'allenatore del. Irestano aggrappati alla corsa per il titolo ma non stanno mancando le difficoltà per una squadra che faceva dell'infortunato Virgil Van Dijk un vero e proprio punto di forza. Il difensore olandese manca all'appello da ottobre quando si è provocato una rottura del legamento crociato, dopo essersi scontrato duramente con il portiere Jordan Pickford nei primissimi minuti del derby giocato contro l'Everton., Van Dijk ‘il guerriero’, le forti parole dopo l’infortunio: “Tornerò più forte che mai”caption ...

