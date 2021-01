Sanremo | le anticipazioni fanno tremare i fan | ecco chi vorrebbe Amadeus sul palco

Leggi su instanews

(Di domenica 10 gennaio 2021) Una rivelazione decisamente scottante quella riguardo ledi: a quanto pareil famosissimo gruppo pop.è sempre, no? Bene, a quanto pare sembra che non ci sia limite alla voglia degli organizzatori di stupire e rendere questo festival sempre più esplosivo. A quanto pare, infatti,starebbe cercando di assicurarsi la presenza di un gruppo incredibile, che ha fatto veramente la storia degli anni ’80.di chi si tratta., levuole gli Abba sul(fonte foto: websource)Mamma mia, è proprio il caso di dirlo!, infatti, sarebbe in piena trattativa con uno dei quartetti ...