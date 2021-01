Roma – Liceo Anco Marzio, riapertura scuola non sia un danno per alunni disabili (Di sabato 9 gennaio 2021) – Le direttive emanate alla vigilia di Natale dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in accordo con la Prefettura di Roma “scaricano sulla scuola l’incapacità strutturale da parte del Governo di programmare e realizzare una politica anticipatoria, peraltro disattendendo la logica e la forma della norma sull’autonomia scolastica”. A denunciarlo, in una lettera appello “A scuola Sì Ma Non Così”, è la comunità scolastica dell’Anco Marzio, lo storico Liceo di Ostia che raccoglie oltre 1.600 tra studenti, docenti e personale Ata. Nel documento si punta il dito su diversi e complessi elementi di criticità, soprattutto riguardo specifiche esigenze e relative prerogative dei ragazzi con disabilità. In particolare, si legge nell’appello, “dato il prolungamento del ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 gennaio 2021) – Le direttive emanate alla vigilia di Natale dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in accordo con la Prefettura di“scaricano sullal’incapacità strutturale da parte del Governo di programmare e realizzare una politica anticipatoria, peraltro disattendendo la logica e la forma della norma sull’autonomia scolastica”. A denunciarlo, in una lettera appello “ASì Ma Non Così”, è la comunità scolastica dell’, lo storicodi Ostia che raccoglie oltre 1.600 tra studenti, docenti e personale Ata. Nel documento si punta il dito su diversi e complessi elementi di criticità, soprattutto riguardo specifiche esigenze e relative prerogative dei ragazzi contà. In particolare, si legge nell’appello, “dato il prolungamento del ...

La scuola che ci piace

I sottoscritti docenti e il personale ATA dell’I.I.S.S. “Charles Darwin” uniscono la propria voce a quanto già espresso dai colleghi del Liceo Tasso di Roma nella lettera pubblicata il 28/12/2020 sul ...

