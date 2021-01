L’invidia sociale non è necessariamente prodotta dalle diseguaglianze

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 gennaio 2021) ’’Scene che ci fanno riflettere su estrema fragilità democrazia Usa. Ma, attenzione, è un segnale per tutte le democrazie. A quale risentimento arriva un popolo colpito da enormi disuguaglianze, che non crede più che esista un’alternativa. E lo spazio che ciò apre all’autoritarismo”. E’ il testo di un tweet di Fabrizio Barca a proposito dell’assalto a Capitol Hill. Il tweet ha sollecitato diversi commenti talvolta eccessivamente critici come se l’ex ministro avesse voluto giustificare o, quanto meno, concedere delle attenuanti ai facinorosi con le corna. Così Barca si è sentito in dovere di precisare che era sua intenzione capire meglio le ragioni per cui quasi metà del paese si identifica in un “essere imbarazzante” e un “mascalzone” come Trump. L’ex ministro insiste che la causa del problema vada cercata nelle disuguaglianze (non solo “di reddito” e “di ricchezza” ma anche “di ...