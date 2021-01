Claudia Gerini e Can Yaman spopolano su Instagram: sarà lei Marianna? (Di sabato 9 gennaio 2021) Parte la nuova avventura italiana del popolare attore turco Can Yaman che, in coppia con la bella e brava Claudia Gerini, gira da oggi, 9 gennaio, il nuovo spot di una popolare marca di pasta: ma il lavoro della coppia potrebbe non ridursi a questa esperienza. Come anticipato anche dal nostro sito parte oggi la nuova avventura italiana di Can Yaman impegnato con una delle migliori attrici in assoluto del panorama italiano, Claudia Gerini, nel nuovo spot della Pasta De Cecco. Lo spot della Pasta De Cecco La pasta De Cecco nasce nel 1886 a Fara San Martino, comune di 1800 abitanti in provincia di Chieti e da qualche anno opera nel moderno stabilimento di Ortona. Lo spot, girato interamente in un ristorante, per mostrare la grande vicinanza dello storico marchio agli ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 gennaio 2021) Parte la nuova avventura italiana del popolare attore turco Canche, in coppia con la bella e brava, gira da oggi, 9 gennaio, il nuovo spot di una popolare marca di pasta: ma il lavoro della coppia potrebbe non ridursi a questa esperienza. Come anticipato anche dal nostro sito parte oggi la nuova avventura italiana di Canimpegnato con una delle migliori attrici in assoluto del panorama italiano,, nel nuovo spot della Pasta De Cecco. Lo spot della Pasta De Cecco La pasta De Cecco nasce nel 1886 a Fara San Martino, comune di 1800 abitanti in provincia di Chieti e da qualche anno opera nel moderno stabilimento di Ortona. Lo spot, girato interamente in un ristorante, per mostrare la grande vicinanza dello storico marchio agli ...

