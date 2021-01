Cassano e la rivelazione shock | «Ecco a chi era stato venduto Totti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Antonioha rivelato un retroscena dei suoi anni alla Roma:le parole dell’ex attaccante su Francescoe il mercato Antonio, in diretta Twitch con Vieri, Adani e Ventola, ha svelato un retroscena su. «Ero affezionato e sono affezionato alla Roma, sarei rimasto per tutta la carriera. Nel 2004 torno dopo un grandissimo Europeo.aveva sbagliato, sputando a Poulsen. C’era ancora Baldini dentro eeraal Chelsea. Io dovevo essere il futuro della Roma, venivo da un campionato clamoroso, avevo 22 anni e il mondo ai miei piedi. Ovviamentelo viene a sapere, se la lega al dito e poi sono nati problemi. Io me ne sono andato per il rinnovo, perché mi hanno promesso una ...