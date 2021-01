Coronavirus, sempre più morti. Brusaferro: c’è un peggioramento generale situazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 17.553 (ieri 18.020) i nuovi casi Covid-19 registrati in Italia dove nelle ultime 24 ore sono avvenuti 620 (ieri 414) decessi. Attualmente sono positive 570.389 persone, 666 meno di ieri E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Oggi sono stati registrati 140.267 tamponi, 18.992 più di ieri. Sono 23.313 le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani, 22 più di ieri. Nei reparti di terapia intensiva sono oggi 2587 persone, come ieri. Mentre in isolamento domiciliare sono oggi 544.489, 688 meno di ieri.LA situazione PEGGIORAA sentire gli esperti, non tira una buona aria. "Le conclusioni della cabina di regia questa settimana sono che si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica del Paese, l'incidenza poi a 14 giorni torna a crescere dopo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 17.553 (ieri 18.020) i nuovi casi Covid-19 registrati in Italia dove nelle ultime 24 ore sono avvenuti 620 (ieri 414) decessi. Attualmente sono positive 570.389 persone, 666 meno di ieri E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Oggi sono stati registrati 140.267 tamponi, 18.992 più di ieri. Sono 23.313 le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani, 22 più di ieri. Nei reparti di terapia intensiva sono oggi 2587 persone, come ieri. Mentre in isolamento domiciliare sono oggi 544.489, 688 meno di ieri.LAPEGGIORAA sentire gli esperti, non tira una buona aria. "Le conclusioni della cabina di regia questa settimana sono che si osserva undellaepidemiologica del Paese, l'incidenza poi a 14 giorni torna a crescere dopo ...

antoguerrera : Un residente su 30 a Londra ha il #Coronavirus L'emergenza nella capitale è inquietante. E le cose potrebbero and… - enricoruggeri : È di maggio, quindi non aggiornato, ma fa riflettere. Da leggere tutto prima di dividersi come sempre in due tifose… - antoguerrera : ?? E purtroppo i dati sono sempre più agghiaccianti in Regno Unito. Oggi 68.053 nuovi casi di #Coronavirus. E 1.32… - EmMicucci : #Coronavirus #Brusaferro #Iss: Terapie intensive, più colpite sempre fasce età sopra 50 anni e sopra 70 anni - SimonaBosch : @Lucrezi97533276 @ricpuglisi @flaviotralbero @robersperanza Come sempre, ricordare ai geniali di qualsiasi parte si… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sempre Coronavirus nel mondo: nel Regno Unito 1.325 morti e 68.053 nuovi casi in un giorno, autorizzato il vaccin... la Repubblica Juventus Coronavirus: De Ligt positivo come Cuadrado e Alex Sandro

Dopo Cuadrado e Alex Sandro, anche Matthijs de Ligt è positivo al Coronavirus: il difensore della Juventus è già in isolamento.

Gallera: “Nessun rimpianto. sempre al servizio dei cittadini anche quando è scoppiato lo “tsunami” coronavirus”

08 GEN - “Nessun rimpianto, ho sempre inteso la politica come servizio per i cittadini. Dopo mesi senza sosta, ritengo concluso il mio “turno di guardia. Sin dall’inizio della mia attività ho ricopert ...

Dopo Cuadrado e Alex Sandro, anche Matthijs de Ligt è positivo al Coronavirus: il difensore della Juventus è già in isolamento.08 GEN - “Nessun rimpianto, ho sempre inteso la politica come servizio per i cittadini. Dopo mesi senza sosta, ritengo concluso il mio “turno di guardia. Sin dall’inizio della mia attività ho ricopert ...