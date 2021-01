Super Nintendo World | ecco il trailer del tour virtuale!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilaprirà i battenti il 4 febbraio e voi potete già godervi una visita grazie alvirtuale Dal 2020 siamo finalmente (è il caso di dirlo) giunti al 2021 e l’industria videoludica si rimette in modo al solito ritmo (speriamo). Si rimette in moto anche tutto ciò che è collaterale al mondo dei videogiochi e ne costituisce un po’ l’appendice concettuale., tanto per fare un nome a caso, ha in programma già da tempo un parco a tema e il parco suddetto, in effetti, esiste già, si trova ad Osaka ed è stato messo su con la collaborazione degli Universal Studios Japan. Insomma, gli amici nipponici potranno gustarsi tutta l’ebbrezza di ammirare Mario e compagnia in carne e ossa (o forse pvc) esplorando il...