Scontri Usa | Mentana incredulo per le immagini | ma è un film – VIDEO

Enrico, nel suo consueto appuntamento ai grandi eventi, manda in onda le immagini degli scontri in Usa: un film lo mette in imbarazzo totale. Gli scontri in Usa stanno…

FMCastaldo : Scontri durissimi, spari e violenze. Non siamo al cinema, ma a #Washington, al Campidoglio #USA. Ecco il risultato… - SkyTG24 : Tensione e scontri nei pressi del Campidoglio, a #Washington, tra polizia e supporter di #Trump. I disordini sono i… - repubblica : Rampini: 'Giornata drammatica per la democrazia Usa' - ilmessaggeroit : Usa, assalto al Congresso, scontri a Washington: 4 morti, ipotesi rimozione #trump - RattiEnrico : RT @Affaritaliani: Rivolta pro-Trump a WashingtonScontri al Congresso. Donna morta -

Enrico Mentana, nel suo consueto appuntamento ai grandi eventi, manda in onda le immagini degli scontri in Usa: un film lo mette in imbarazzo totale. Enrico Mentana durante un incontro pubblico (Getty ...Il Congresso Usa è di nuovo al sicuro e la speaker della Camera ... La polizia ha estratto le pistole per proteggere i parlamentari. Nello scontro a fuoco è morta una donna. Tra le vittime, anche ...